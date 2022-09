MÉS aconsegueix el suport per crear llocs de feina a través de la promoció de la transició energètica

El Parlament ha aprovat aquesta setmana una Proposició No de Llei (PNL) presentada per MÉS per Mallorca per a accelerar l'arribada de llocs de treball verds i de qualitat en el context de la lluita contra el canvi climàtic i l'oportunitat de reindustrialització que suposa.

Segons han explicat des de la formació ecosobiranista, «la lluita contra el canvi climàtic i l'aposta decidida per la descarbonització de l'economia de les Balears suposa un gran repte que implica reduir dràsticament el consum de combustibles fòssils i produir energia de forma massiva per mitjà d'energies renovables». «En aquest sentit, la transició energètica no és només un repte sinó una oportunitat per a les Illes per tal de reorientar el nostre mercat laboral, altament estacional i terciari, cap a ocupacions estables, de qualitat i amb un major grau de productivitat», han assegurat.

En aquesta línia, el diputat de MÉS per Mallorca, Joan Mas 'Collet', ha assegurat que «es tracta d'una oportunitat clau per avançar en ocupació verda i de qualitat i, al mateix temps, progressar cap a la sobirania energètica».

Així, segons els ecosobiranistes entre les ocupacions que han d'emergir amb la transició energètica existeix «un ventall molt gran que va des de la instal·lació d'equips d'energies renovables i de mobilitat elèctrica i el seu manteniment, a la gestió energètica, passant per l'oferta de serveis energètics pel que fa al finançament, la implantació, gestió i explotació d'instal·lacions renovables, entre molts altres casos».

Així, i conscients que la «transició energètica ha de comptar amb una forta involucració de les administracions públiques», MÉS per Mallorca, ha defensat aquesta PNL que insta el Govern a 1) promocionar l'ocupació en sectors vinculats a la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica i a ampliar encara més l'oferta actual de formació en els camps d'energia i aigua de cara al proper Pla d'Ocupació de Qualitat, 2) posar en marxa programes formatius sobre instal·lació d'energies renovables i de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i el seu manteniment, gestió energètica d'empreses i sistemes d'eficiència energètica en la construcció, en processos industrials i en el sector serveis, i 3) al SOIB perquè, en col·laboració de l'Institut Balear de la Dona, elaborin mesures específiques de promoció de la inserció laboral de les dones en el sector de l'energia.