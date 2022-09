El Pi: «Reclamam les màximes quotes de decisió per a les Illes Balears»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha presentat la ponències política i econòmica que marcaran el programa electoral de les pròximes eleccions. Unes ponències que s’han de ratificar al pròxim Congrés del 8 d’octubre que té el lema 'Si el tastes t’agrada'.

L’encarregada de redactar la ponència econòmica, Maria del Mar Llaneras, ha destacat tres fites concretes que són importants per a El Pi: «S’ha de suspendre l’impost de successions i el de transmissions en la compra del primer habitatge. S’ha de suprimir la moratòria de places turístiques i permetre l’intercanvi de places sense augmentar-les».

També quedarà de manifest en aquest document que El Pi «continuarà defensant un finançament just i un concert econòmic per a les Illes Balears. D’aquesta manera, la comunitat autònoma tendra més marge per distribuir els seus recursos i gran part dels doblers que parteixen a Madrid i no tornen, quedarien aquí».

Per la seva part, Carles Cabrera, encarregat de presentar la ponència política, ha insistit que «reclamam les màximes quotes de decisió per a les Illes Balears. No pot ser que les competències de Costes es gestionin des de Madrid. I com aquestes moltes altres», ha reconegut Cabrera. «Volem les competències en ports i aeroports, en seguretat, justícia o presons… Si les gestionam des de les Illes, i aquestes competències estiguin ben finançades, seran molt més fàcils de gestionar».

Pel que fa a la gestió administrativa, un dels compromisos que quedarà reflectit aquesta ponència és la necessitat d’accelerar els tràmits burocràtics a totes les administracions. «Cal més rapidesa i empatia. Aquesta ponència deixarà clar que defensarà la nostra manera de ser i de viure, la nostra llengua, cultura i tradicions», ha remarcat Cabrera.

Per a acabar, la presidenta del Sisè Congrés d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Marga Venzala, ha recordat que els afiliats del partit ja es poden inscriure per a participar-hi (fins dia 30), que el darrer dia de presentació de candidatures és el 28 de setembre i del 1r d’octubre al 5 es podran presentar esmenes a les ponències. El Congrés se celebrarà a l'Hipotel Platja de Palma el pròxim 8 d’octubre.