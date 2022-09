El Pi arriba a un acord amb Cladera per a la promoció de l'esport

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha demanat i aconseguit que el RDC Mallorca hagi presentat al Consell de Mallorca un document de compromís de desistiment de l'ajut vigent aprovat per a la promoció turística de la marca Mallorca a través del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme. Aquest compromís de desistiment es farà efectiu quan es tramiti un expedient per a la promoció esportiva després del pacte assolit per El Pi amb la Presidenta del Consell, Catalina Cladera.

Així, el Consell de Mallorca tramitarà un expedient de promoció esportiva i crearà un equip de treball on hi seran presents tots els partits amb representació a la institució a fi i efecte de fer un seguiment i valoració de les propostes presentades a la convocatòria de promoció esportiva i previ al procediment de contractació.

El conseller, Andreu Serra i la presidenta, Catalina Cladera, s'han compromès a petició de la portaveu d'El Pi, Xisca Mora, a augmentar les ajudes dedicades a infraestructures esportives municipals i a les federacions esportives.

Mora ha explicat que «ens sentim satisfets i consideram que aquesta és la manera de fer feina que dona bons resultats, en positiu, pactada i primant els interessos de tots els mallorquins, no com han fet altres partits que formen part de l'equip de govern».