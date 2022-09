Juanjo Martínez (EUIB): «Ni un mort més al seu lloc de feina»

Aquest dilluns, un obrer ha mort electrocutat mentre es trobava realitzant un revestiment de guix a un establiment de Bendinat (Calvià). Tot seguit, els companys allà presents varen començar les maniobres de reanimació fins a l’arribada dels sanitaris, els quals també varen realitzar tasques de reanimació durant quasi una hora. Però, finalment, no s’hi va poder fer res per a recuperar les constants vitals del treballador.

Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) se suma al dol generat per aquesta mort, i transmet les seves condolències i tota la seva solidaritat a la família de la víctima. A més, ha volgut recordar que la lluita contra la sinistralitat laboral i la reivindicació de les millores en seguretat han estat sempre «un dels cavalls de batalla» d’Esquerra Unida, tant a nivell insular com estatal.

La mort d’una persona mentre treballa, desgraciadament, continua essent un problema greu a les Balears, on enguany ja són sis les persones que han perdut la vida mentre treballaven o es dirigien cap a la feina. «El baix nombre d’inspeccions en comparació al nombre de llicències d’obres, sumat al seu increment d’enguany, són un forat negre enmig la seguretat en la construcció», remarca EUIB.

Juanjo Martínez, coodinador d’EUIB, ha declarat que «EUIB aspira a que no hi hagi ni un mort més al seu lloc de feina. Molt manco morir electrocutat en una construcció». «De demostrar-se aquest fet, caldrà fer-se le preguntes pertinents i prendre les accions que calgui perquè aquesta i d’altres empreses del sector no deixin cap dels seus treballadors fora del marc legal i de seguretat que, d’haver-se seguit, és molt probable que la xifra de sis treballadors morts d’enguany a les Balears hi fos inferior o nul·la», ha apuntat.

«És evident que a les Balears hi ha una manca important d’inspeccions de treball, així com de control sobre les empreses que diàriament exposen els seus treballadors a tasques amb un alt risc d’incidents, com ara la construcció», denuncien des d'EUIB.