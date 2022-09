El Parlament ha validat el Decret que garanteix la gratuïtat de l'educació 2-3 anys

El Parlament de les Illes Balears ha validat aquest dimarts el Decret que garanteix la gratuïtat de l'educació 2-3 anys que s'aplica aquest curs 2022/23 a totes les escoletes públiques i de la xarxa complementària de les Illes Balears. El Decret ha estat validat per 32 vots a favor, 26 abstencions i cap vot en contra.

En la seva intervenció a la cambra el conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, ha explicat que aquest Decret desenvolupa l'article 7 de la Llei d'Educació de les Illes Balears i que mostra «una clara voluntat política de tirar endavant el procés de gratuïtat en tota l'etapa educativa de 0-3» i ha recordat que la posada en marxa de la gratuïtat educativa aquest curs per als infants de 2-3 anys suposa una inversió de 18 milions d'euros «no són paraules, són fets».

El conseller ha fet un repàs de tot el procés que s'ha seguit en l'àmbit 0-3 des de 2015 per crear les condicions necessàries per assimilar l'educació infantil a la resta d'etapes educatives. Des dels ajuts per a reconversió, sosteniment i creació de places 0-3 a la posada en marxa de la xarxa complementària que, entre altres qüestions, ha permès incorporar aquesta etapa al procés d'escolarització de la resta del sistema educatiu de les Balears i a les ajudes de menjador. Aquestes i d'altres actuacions són les que han posat les condicions per a poder iniciar la gratuïtat progressiva de l'etapa 0-3 que aquest curs 2022/23 es posa en marxa per als infants de 2-3 anys. «No hi ha hagut cap improvisació».

Per tal de fer possible la gratuïtat de l'educació 2-3 anys es preveu invertir un total de 18,6 milions per curs, de manera que tant les escoletes públiques com les de la xarxa complementària rebran una aportació de 45 mil euros per cada aula de 2-3 anys. Amb aquesta inversió es cobriran les despeses de funcionament d'aquestes aules en l'horari ordinari d'escolarització d'aquesta etapa educativa, un mínim de 4 hores durant deu mesos, el que suposa una despesa de 2.500 euros per alumne.

En total es preveu arribar a 5.274 alumnes de 2-3 anys a 158 centres de les Illes. Els mòduls cobriran la despesa de 293 aules de 2-3 de centres públics i de la xarxa complementària. El curs 2022-2023 hi haurà 184 centres educatius de 0-3 anys, dels quals 108 són públics i 50 privats integrats a la xarxa complementària.

A més de la gratuïtat dels 2-3 anys, també s'ha previst un increment de la dotació dels mòduls de 0-1 i 1-2 anys, que suposa assolir els 10.000 euros/unitat a la xarxa pública (fins ara eren 7.000 euros) i 5.000 euros/unitat a la xarxa complementària (fins ara eren 2.000 euros). A més, inclou altres mesures de millora com l'increment de personal dels equips d'atenció primerenca (EAP), amb sis professionals més, i la nova convocatòria de creació de noves places públiques prevista el novembre de 2022.