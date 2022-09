Castells: «El Govern sembla que ha assumit el discurs dels límits i de la contenció però no s'ha atrevit a limitar els creuers i ha desvirtuat l'ecotaxa»

El diputat Josep Castells, de Més per Menorca, s'ha adreçat aquest dimarts a la presidenta Armengol i li ha retret les incoherències del Govern, qui «fa una gestió molt allunyada d’un discurs oficial que cerca aparentar consens en totes les institucions», mentre que la trajectòria dels partits de l'Executiu és, «realment, molt ambigua i titubegen a l'hora de prendre decisions valentes».

Com a exemple important de contradiccions, el diputat ha citat el problema de la massificació, ja que el Govern «sembla que ha assumit el discurs dels límits i de la contenció,» però no s'ha atrevit «a limitar els creuers, a la vegada que desvirtua l'ecotaxa (ITS) amb casos com els de 'los 40 Music Awards' o en la promoció turística de la platja de Palma».

Per al diputat, les darreres polítiques d'Armengol són un «degoteig constant de missatges totalment contradictoris amb allò que diuen que fan». Al respecte, Castells també ha citat la difusió d’un discurs elitista –allunyat de la realitat de les nostres illes– en l'escàndol de l'Orgull a Palma, o en el culebrot del 'Visit Mallorca'.

Especial èmfasi ha fet el diputat en un altre exemple: les esmenes del Govern a la Llei Reserva de Biosfera: «De cara a la galeria, vostès estan molt a favor, però després posen pegues, per exemple, perquè el Consell pugui limitar l'entrada de vehicles a l'illa».

Castells ha demanat a la presidenta si recorda el seu compromís d'investidura amb els menorquinistes, i li ha reclamat més coherència «entre el que prediquen i el que realment fan allà on governen».

Per la seva banda, la diputada Patrícia Font també ha recriminat al conseller de medi ambient de Més per Mallorca, Miquel Mir, que no s'hagin fet moltes de les accions promeses un any després de la torrentada de Ferreries. Font li ha retret que el mes d'abril passat el conseller «ja va dir que la neteja es faria ben aviat, però han passat cinc mesos i encara hi ha ha torrents en males condicions». La diputada ha qüestionat la veracitat de les paraules del conseller i li ha advertit que la situació meteorològica d'aquesta tardor, amb possibles pluges torrencials, fa més preocupant que no s'hagin netejat totes les zones i reparat les infraestructures necessàries.