March assegura que no hi ha cap sentència que obligui a fixar un 25 per cent de classes en castellà

El conseller d'Educació i Formació Professional del Govern, Martí March, ha sostingut aquest dijous que «no hi ha cap sentència» que obligui a fixar en un mínim del 25 per cent les hores lectives de castellà «aplicat a les Balears».

Així ha respost el conseller, durant una roda de premsa, a una pregunta dels mitjans sobre les demandes de l'associació de professors PLIS i diverses famílies que sol·liciten que almenys el 25 per cent de l'ensenyament dels seus fills sigui en castellà.

D'aquesta manera, el conseller ha fet entendre que considera que la sentència del Tribunal Suprem sobre el sistema educatiu a Catalunya no seria extensiva a les Balears. «Una cosa és el que passa a Catalunya i una altra és el que passa a les Balears», ha apuntat.

March ha afirmat que són «absolutament respectuosos amb la legalitat» a les Balears, on la normativa fixa un mínim del 50 per cent de les classes en català.

En aquest sentit, el conseller ha expressat el seu «respecte» per la tasca dels consells escolars de cada centre, recordant que són ells els qui aproven els projectes lingüístics, i explicant que la inspecció educativa comprova que els han fet «respectant la legalitat». «No som antisistema», ha dit.

Per aquest motiu en relació amb els procediments judicials oberts a les Balears, March s'ha limitat a indicar que «quan hi hagi una sentència que obligui» al Govern, donarem «una resposta al respecte». A més, ha diferenciat entre la resposta judicial i la política, i aquesta darrera serà sempre «defensar el model lingüístic escolar» actual. «Si no estam d'acord, recorrerem», ha afegit.

March ha insistit que l'objectiu del sistema educatiu de les Balears és que en acabar l'etapa obligatòria l'alumne tengui «coneixements i competències similars en català, castellà i una tercera llengua». Segons ha informat, els resultats actuals indiquen que hi ha un equilibri entre el castellà i el català en els nivells de competència escrita, però no en la competència oral, que és més alta en castellà.