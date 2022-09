Muñoz (Unides Podem): «El rebuig de MÉS a l'acord del Consell és legítim i per coherència haurien de sortir del govern»

La diputada d'Unides Podem al Congrés espanyol Lucía Muñoz ha assegurat que el rebuig de MÉS per Mallorca a la proposta del Consell de Mallorca per a al patrocini del Reial Mallorca és «legítim», però ha considerat que «per coherència haurien de sortir del govern» de la institució insular.

Així s'ha referit la diputada de la formació morada, a través del seu compte de Twitter, a la crisi entre els socis de govern al Consell per la proposta de patrocini del RDC Mallorca, la qual ha estat rebutjada per MÉS.

Amb tot, Muñoz ha demanat a la formació mallorquinista que «reconsideri la seva posició» i ha lligat la proposta per a patrocinar clubs esportius a les polítiques feministes i contra la violència sexual.

«El rebuig de MÉS a l'acord aconseguit entre els socis de govern del Consell de Mallorca és legítim i per coherència haurien de sortir del govern. Com ningú vol això, com a partit feminista els demano que tinguin en compte una dada: Som líders en violència sexual, molt per sobre de la mitjana estatal. El compromís de l'esport amb l'erradicació de les violències masclistes és fonamental i l'acord aconseguit va en aquesta línia. Podem aprofitar el patrocini i la magnitud que té l'esport en la societat per desenvolupar campanyes institucionals de sensibilització, prevenció i informació contra les violències masclistes», ha expressat.

Per això, la diputada proposa a MÉS que reconsideri la seva posició. «Les dones no ens podem permetre renunciar a cap mesura que contribuexi a l’esforç per deixar enrere les alarmants dades de violència sexual que tenim en la nostra terra», ha conclòs.