El programa electoral de MÉS per Mallorca se centrarà en tres eixos: casa, illa i feina

La comissió executiva de MÉS per Mallorca ha celebrat aquest dilluns a Palma la primera reunió del nou curs polític, el qual afronta amb l'objectiu de «liderar les polítiques a totes les institucions». Durant la trobada de la direcció de la formació, s'ha aprovat el calendari preelectoral de cara a l’elaboració del programa electoral per a les pròximes eleccions de maig de 2023.

El coordinador general de la formació mallorquinista i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha apuntat que «la maquinària de MÉS per Mallorca ja està en marxa. Estam preparats per liderar les institucions a partir de maig de 2023 i seguir transformant i millorant la vida de la ciutadania d’aquesta terra». En aquest sentit, Apesteguia ha assenyalat que «fa setmanes que estam treballant en el calendari preelectoral i en la preparació de la campanya i esperam tenir enllestit el programa electoral dins el mes de novembre». El coordinador també ha assegurat que les llistes electorals de les principals institucions estan molt avançades.

El programa electoral estarà format per tres eixos: casa, illa i feina. Per tal d'elaborar-lo es duran a terme tres trobades comarcals a Palma, Inca i Manacor durant el mes de setembre per a cada una de les línies estratègiques, i està previst que l’aprovació definitiva del programa electoral es dugui a terme durant el mes de novembre per part de l'assemblea de la formació ecosobiranista. En aquest sentit, des de MÉS per Mallorca apunten que tot el programa tendrà com a eix transversal l'autogovern, el feminisme, llengua i país, i la sostenibilitat, i que a les trobades comarcals per a cada un dels tres eixos es tractaran les següents temàtiques:

Casa: dret de l'accés a l'habitatge.

Feina: fiscalitat, situació dels autònoms, turisme, sectors productius, condicions laborals, canvi de model econòmic.

Illa: protecció del territori, energia, medi ambient, mobilitat.

Finalment, des de MÉS per Mallorca han apuntat que el cap de campanya serà el manacorí Joan Llodrà, conseller electe al Consell. Llodrà és llicenciat en Ciències Físiques. Va ser regidor a l'Ajuntament de Manacor de 2007 a 2019 i el primer gerent de la Institució Pública Antoni M. Alcover (2001-04). En l'àmbit de la societat civil, és fundador de la Colla Castellera Al·lots de Llevant, de la qual ha estat vuit anys cap de colla, i del Bloc d'Estudiants Independentistes (BEI) a la UIB. També va ser promotor i secretari del setmanari local Cent per Cent.