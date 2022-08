El Pi critica la «deixadesa» del Govern en les infraestructures educatives

El Pi-Proposta per les Illes Balears denuncia la deixadesa del govern pel que fa a les infraestructures educatives. Un pla que engloba aquestes dues legislatures i que encara queda per fer el 80 per cent dels centres projectats.

La diputada d'El Pi Maria Antònia Sureda assegura que «dels 26 centres prevists en aquest pla només se n'han construït 5. Això demostra el poc interès que té el govern en matèria educativa».

«Son Ferriol, Inca, Campos, Caimari o Eivissa són alguns exemples de centres que encara no s'ha posat ni tan sols una pedra», ha explicat Sureda. «La població ha crescut molt els darrers anys i per això és imprescindible crear noves infraestructures i així poder fer front a l'augment d'alumnes. A més, és l'única manera d'abaixar les ràtios. No podem posar més aules modulars. Ja hi ha un centenar», ha recordat la diputada. Sureda ha sentenciat que «si El Pi Governa, aquesta serà una de les prioritats en matèria educativa».