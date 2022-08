El Govern destina 600.000 € a accions de cooperació, emergència i ajut humanitari

La Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern ha destinat 300.000 euros a l’entitat Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i altres 150.000 euros tant al Fons Menorquí de Cooperació com al Fons Pitiús de Cooperació en concepte de subvenció nominativa per al finançament de projectes i accions de cooperació, actuacions d’emergència i ajut humanitari i despeses de gestió per a l’any 2022.

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el Fons Menorquí de Cooperació i el Fons Pitiús de Cooperació, dels quals el Govern n’ostenta la vicepresidència segona, són tres de les entitats que canalitzen accions de cooperació descentralitzada i d’emergència en els països del Sud i impulsen iniciatives de sensibilització a la societat.