Cladera convoca una reunió amb el Pacte del Consell per tractar la polèmica en relació amb la denominació de Son Moix

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha convocat, aquest dijous, una reunió amb les vicepresidentes Aurora Ribot (Unides Podem) i Bel Busquets (MÉS per Mallorca) per afrontar la polèmica de la denominació de l'estadi de Son Moix.

A través de les seves xarxes socials, la presidenta insular ha convidat també a la trobada «a qui consideri oportú» aquestes formacions per tractar l'acord de la Fundació Mallorca Turisme en relació a la denominació de Son Moix. «Amb la màxima transparència i lleialtat al Pacte del Consell», conclou el missatge.

Cal recordar que aquest dijous, els socis del PSIB en el Consell de Mallorca, MÉS per Mallorca i Unides Podem, han criticat l'absència de Cladera en la reunió del Pacte per abordar la polèmica provocada per la denominació de l'estadi com a Visit Mallorca Estadi.