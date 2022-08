El PP s'apunta a les reivindicacions sobiranistes: «nou finançament i REB, principi d'ordinalitat i l'autonomia fiscal»

La sucursal del PP a les Balears ha demanat que la proposta del nou sistema de finançament autonòmic que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha anunciat que presentarà a la tardor, garanteixi l'autonomia fiscal per baixar els impostos.

Pel PP, que durant els anys que ha governat l'Estat mai ha fet res per millorar el finançament de les Balears, «l'autonomia fiscal és essencial per baixar els impostos i no ofegar més a les famílies de classe mitjana i baixa, com ja ho fan comunitats com Madrid, Andalusia o Galícia», ha dit el portaveu conservador al Parlament, Antoni Costa.

En nota de premsa, la formació ha recordat que les Balears contribuirà amb 202 milions a finançar serveis públics d'altres territoris l'any que ve i continuarà sent, al costat de Madrid, un territori en el qual en 2023 deixaran de percebre part dels seus ingressos fiscals per a compensar la situació econòmica d'altres comunitats.

Per tot això, el conservador ha incidit en la necessitat de reformar l'actual sistema sobre quatre punts bàsics que ha de tenir en compte la nova proposta de finançament autonòmic, com són les necessitats per l'augment constant de la població a les Illes, la població flotant, el principi d'ordinalitat i l'autonomia fiscal.

«El Govern d'Armengol no pot renunciar a aquests quatre punts a l'hora de negociar la nova proposta de finançament amb el Govern de Pedro Sánchez», ha apuntat.

D'altra banda, el portaveu ha assenyalat que «els 667 milions que enguany les Balears rebrà de més a causa de l'augment de la recaptació per la inflació no ens poden enlluernar».

«Necessitam una reforma del nostre finançament, a més del Règim Fiscal per a compensar la insularitat a les empreses de les Illes», ha conclòs.