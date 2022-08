Prohens dona per romput el pacte al Consell de Mallorca

La presidenta del PP a les Balears, Marga Prohens, ha considerat aquest divendres que el pacte al Consell de Mallorca «està romput» després de la polèmica generada per l'acord de patrocini entre la institució insular i el RCD Mallorca.

Així ho ha expressat la líder conservadora, en declaracions als mitjans, en ser preguntada per les diferències entre els socis del pacte en el Consell respecte a aquest acord.

Prohens ha assegurat que el PP està sorprès pel fet que s'hagi demanat una convocatòria extraordinària de seguiment del Pacte per a abordar aquesta qüestió i que no se sol·liciti per altres temes. «Demostra el desconnectat que està aquest govern», ha assenyalat.

Compareixença de Rosario Sánchez

Sobre la petició del PP perquè comparegui en el Parlament la consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez, Prohens ha considerat que «és un cas gravíssim» que «una consellera signa un decret on es beneficia a ella mateixa». «Sabem que no va ser un error, que es va aturar quan es va donar l'alarma que això sortiria a la llum pública», ha agregat.

El PP va demanar aquest passat dimecres la compareixença de Sánchez per les «vergonyoses i molt greus irregularitats» respecte al decret llei de temporalitat, aprovat a Consell de Govern al juny, que comportava un «augment automàtic» de «tres càrrecs directes d'Armengol», entre els quals el de Sánchez.

«No entenem com els socis de govern de Francina Armengol tornen a mostrar la seva submissió al PSOE i no diuen res quan hi ha hagut una intenció clara de beneficiar a dos alts càrrecs del PSOE», ha conclòs Prohens.