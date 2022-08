El Consell fa un nou Pla de Carreteres, que preveu una xarxa de carrils bici i elimina 26 desdoblaments

Mobilitat i Infraestructures, ha incorporat, en coordinació amb el departament de Territori, a la modificació 3 del Pla Territorial, una esmena per suprimir o deixar sense efecte 26 noves variants i/o desdoblements previstos a l’actual Pla Director

El conseller de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, ha anunciat aquest dilluns, en roda de premsa, l’inici de la redacció del nou pla director sectorial de carreteres. Aquest pla «implicarà un model nou, més verd i resilient, que planificarà tota una xarxa de carrils bici i per a vianants, i que preservarà el territori i el paisatge de Mallorca».

Els eixos d’aquest pla nou són: la preservació mediambiental, territorial i del paisatge; la millora de les carreteres secundàries de Mallorca en detriment dels megaprojectes; el desplegament de vials cívics, carrils bici i formes de mobilitat sostenibles, i la dotació de més seguretat i fluïdesa al trànsit de l’illa. A més, eliminarà o substituirà variants i desdoblaments per rondes urbanes i optarà per pacificar els entorns urbans i reduir els cotxes als nuclis. «Avui és un dia important, perquè posam fi al model de carretes de la dreta, basat en el consum de territori i els megaprojectes», ha apuntat Sevillano.

El pla nou també té per objectius fer més segures les carreteres de Mallorca, millorar la fluïdesa del trànsit i optimitzar la mobilitat dins l’illa; a més de modernitzar la xarxa de carreteres de Mallorca i millorar-ne l’accessibilitat mitjançant diferents estudis com l’origen-destinació, estudis de modificació del mitjà de transport triat, etc. En la redacció, també es tindran en compte els trams de concentració d’accidents per a la seva eliminació. Tot això posant especial esment a la xarxa secundària de carreteres.

Sevillano ha destacat que «a més, no serà només un pla de carreteres, sinó que serà també un pla de carrils bici i per a vianants, ja que incorporarà una novetat molt important que no recull el pla director actual. Es tracta de tota una planificació de xarxa de carril bici i vials cívics per a Mallorca. Volem posar l’accent, de manera molt significativa, en aquesta qüestió, perquè estam convençuts que hem de continuar donant alternatives a la ciutadania per incentivar una mobilitat més sostenible i saludable».