Una manifestació amb centenars de manifestants exigeix el final de l'explotació dels cavalls de les galeres

Aquest dissabte s'ha fet a Palma una important manifestació amb més de 400 persones per exigir a l'Ajuntament de Palma que acabi, d'una vegada, amb l'explotació dels cavalls usats per arrossegar les galeres que passegen turistes pel centre de la ciutat.

Durant el trajecte de la manifestació hi ha hagut diversos parlaments. Guiem Amengual, en nom de Progreso en Verde, ha denunciat la lamentable situació de les galeres i dels cavalls, les pèssimes condicions, maltractaments i la permissivitat del servei de galeres amb les altes temperatures de l'estiu. Ha considerat una equivocació que l'acord aprovat el passat dijous al ple de l'Ajuntament de Palma, per la conversió de les galeres de cavalls en galeres elèctriques, es deixi per a finals de l'any 2024 i s'ha compromès a que Progreso en Verde seguirà lluitant fins l'abolició de l'explotació dels cavalls.

Cal recordar que s'han recollit al voltant de 200.000 signatures contra les galeres de cavalls a Palma

.