Denuncien la «deriva autoritària» de l’equip de govern de Campos que suposa «una vulneració clara de la democràcia municipal»

Endavant Campos i MÉS per Campos han denunciat aquest dijous un «retrocés democràtic» en el nou Reglament Orgànic aprovat al ple de l'Ajuntament.

Els dos grups municipals, majoritaris a l'oposició de l’Ajuntament de Campos, denuncien un clar «retrocés democràtic» en el nou Reglament Orgànic que el PP ha presentat aquest dijous al ple de Campos.

«El rodet de la majoria absoluta ha servit per tallar drets representatius als veïnats del nostre poble, destacant així el format autoritari que està marcant l’equip del govern del PP aquesta legislatura. No hi ha hagut cap tipus de negociació amb l’oposició com els havíem demanat en el redactat», han remarcat.

Així, expliquen que, entre altres, el nou Reglament imposa l’horari de ple de les vuit del matí que impossibilita la presència de veïnats de Campos. A més, evitaran llegir el cos de les propostes de resolució ni les mocions d’urgència del ple. Han eliminat un article sencer que feia referència a la sessió extraordinària de debat de política municipal. «Ja no farem debats de futur sobre el nostre poble», destaquen. De la mateixa manera, impedeixen per reglament que el públic pugui intervenir als plens. I per últim, han decidit llevar la possibilitat de convocar Juntes de portaveus.

«Quan arreu del món occidental, la participació ciutadana i una democràcia oberta guanya espais, a Campos modificam el nostre reglament per perdre drets i per fer manco obert aquest ple», han denunciat les dues agrupacions polítiques.

Per a Endavant Campos i MÉS per Campos, sembla que al PP li molesten aquests plens: «Preferirien que els plens fossin un tràmit i res més. És per això que els grups progressistes de l’Ajuntament de Campos denunciam la deriva autoritària de l’equip de govern que suposa una vulneració clara de la democràcia municipal».