El Pi Marratxí reclama la paralització del parc fotovoltaic de Son Bonet

La portaveu d’El Pi Marratxí, Neus Serra, ha lamentat la postura del Govern espanyol sobre l’execució del parc fotovoltaic de Son Bonet després de la resposta a una pregunta d’una senadora on el Govern assegura que considera «primordial» aquest projecte i que continuarà amb la seva tramitació.

«Des del primer moment hem mostrat el nostre rebuig frontal a aquest projecte. Consideram que som nosaltres els que hem de decidir sobre uns terrenys que estan qualificats com a lliure públics al planejament urbanístic de Marratxí», ha declarat Serra.

Així mateix, la regidora ha reiterat el compromís de la formació a l’hora de continuar reclamant que es paralitzi el projecte. «El Govern central ha intentat mitjançant la cessió d’uns terrenys a l’Ajuntament per a fer-hi una zona recreativa, silenciar-nos, no ho aconseguiran. La lluita veïnal continua i farem tot el possible per paralitzar-ho».

Amb tot, Serra ha recordat que tot just fa uns mesos el Parlament va aprovar una iniciativa de la formació perquè Aena no pugui realitzar transformacions dins els aeroports sense comptar amb el vistiplau de les institucions municipals i autonòmiques com a administracions competents en urbanisme i ordenació territorial.