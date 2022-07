Consell de Mallorca: «L’assalt de Vox suposa una manca de respecte absoluta cap a la Institució i menysté la voluntat popular»

El Consell de Mallorca ha lamentat i condemnat aquest dimecres els fets ocorreguts a la Sala de Plens del Palau del Consell de Mallorca originats pel partit d'extrema dreta Vox.

«La Sala de Plens del Consell és la seu del Ple de la Institució insular, òrgan bàsic per al debat d’idees i per la presa de decisions en favor de tota la ciutadania de Mallorca, on hi caben totes les opinions expressades pacíficament pels representants polítics elegits democràticament pels i les ciutadanes de l’illa. La Sala de Plens no és ni pot ser el lloc per a fer actes de caire partidista, ni molt menys per a la difusió de missatges denigrants que atempten directament contra el decòrum del Consell de Mallorca», ha explicat el Consell en un comunicat.

La institució insular ha remarcat que tothom ha de tenir el «màxim respecte» cap a la institució que representa el poble de Mallorca en totes les seves actuacions, «un respecte que avui s’ha vist vulnerat per un assalt subreptici a la Sala de Plens», perpetrat per membres de Vox. Així, des del Consell han destacat que tots els grups polítics amb representació al Consell compten amb «llocs adequats per a poder realitzar les seves comunicacions partidistes i els mecanismes adients per utilitzar aquests llocs, com s’ha fet durant els més de 40 anys de vida de la institució».

Per això, l'assalt a la Sala de Plens per part de l'extrema dreta «suposa una manca de respecte absoluta cap a la Institució de la qual els assaltants en formen part, una vulneració flagrant de les normes de funcionament del Consell; també suposa un greuge cap a tots i cadascun dels treballadors de la Institució i per damunt de tot menysté la voluntat popular que ha contribuït a la conformació del Ple del Consell».

Finalment, el Consell de Mallorca assegura que vetllarà «pel restabliment del respecte i la integritat de la Institució que avui s’han vist flagrantment vulnerats».