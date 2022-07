El Pi critica el Govern i assegura que si no invertim en recerca i innovació «mai serem capdavanters»

El Pi-Proposta per les Illes Balears lamenta que el Govern no hagi acceptat l'esmena de la formació que proposava invertir el 2,5 per cent del PIB en recerca, desenvolupament tecnològic i innovació per fomentar l'activitat científica i innovadora.

La diputada d'El Pi, Lina Pons, ha destacat, que tot i els avanços, la llei no aborda de forma decidida la diversificació i el canvi de model. «Haurem d'esperar al 2030 per només invertir un 2 per cent del pressupost de les Balears. Mai serem capdavanters. Consideram que s'havia de fer una aposta més decidida».

Així mateix, Pons ha declarat que amb les esmenes presentades per la formació, i que s'han aprovat aquest dimarts, «hem aconseguit que la llei aposti per la col·laboració publicoprivada i que es generin sinergies entre talent, empreses i administració, així com una aposta ferma per la captació i retenció de talent».