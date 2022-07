La majoria social independentista es manté a Catalunya: el Sí tornaria a guanyar en un referèndum

El Sí a la independència s’imposaria en un referèndum a Catalunya, aquesta és una de les principals dades que aporta un sondeig elaborat per Electomania donat a conèixer aquest dissabte.

La majoria social a favor de la independència continua sent hegemònica a Catalunya malgrat tots els sotracs, persecució i repressió que han patit les formacions que defensen aquesta opció.

Un 49,7 per cent dels catalans votaria a favor de la independència i un 45,3 hi votaria en contra, amb només un 5% d’indecisos. El mateix sondeig indica un suport molt important a la mateixa realització de la votació, amb un 64,7 per cent de catalans a favor de votar i un 32,7 per cent que es posicionen en contra que la ciutadania catalana pugui exercir el dret a decidir.

El sondeig, elaborat a partir de 801 respostes efectuades durant la primera quinzena de juliol afegides al tracking històric, dona com a resultat una victòria independentista en referèndum en contrast a anteriors panells d’Electomania, efectuats al febrer, juliol i octubre del 2021.