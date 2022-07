El protocol de col·laboració en matèria de política lingüística es reuneix a Galícia

Els representants dels governs de Galícia, Euskadi, Catalunya, Illes Balears, Navarra i la Generalitat Valenciana han celebrat la seva reunió ordinària anual per fer seguiment i coordinar accions conjuntes

La comissió de seguiment del protocol de col·laboració en matèria de política lingüística en el qual participen els governs de Galícia, Euskadi, Catalunya, Illes Balears, Navarra i el País Valencià varen celebrar ahir en el Pazo de San Roque de Santiago de Compostel·la la seva reunió ordinària anual. En ella van abordar diferents temes d'interès per a les polítiques lingüístiques de les seves respectives comunitats, així com accions conjuntes de promoció de les seves llengües pròpies.

A la trobada hi varen assistir Valentín García, secretari general de Política Lingüística de la Xunta de Galícia; Mirin Dobaran, viceconsellera de Política Lingüística del Govern Basc; Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Beatriu Defior, directora general de Política Lingüística del Govern; Mikel Arregi, director-gerent d'Euskarabidea/Institut Navarrès del Basc i Marc Jiménez, subdirector general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana.

En el marc de la reunió, també varen mantenir una trobada amb Manuel González Bedia, director de l'Oficina del Comissionat Especial per a l'Aliança per la Nova Economia de la Llengua del Govern espanyol.

En la roda de premsa posterior a la trobada, en la qual van intervenir tres integrants del Protocol en representació de tots els seus membres, el secretari general de Política Lingüística, Valentín García va destacar «la importància de la coordinació i del compromís dels governs en matèria de política lingüística, així com de continuar treballant a favor d'una política lingüística resolta i eficaç, construïda sobre l'acord».

Per part seva, la viceconsellera de Política Lingüística del Govern basc, Mirin Dobaran, va posar l'accent en «les accions que es posaran en marxa des del Protocol per impulsar el doblatge i el subtitulat fonamentalment en productes audiovisuals dirigits a un públic infantil en aquestes llengües oficials com el canal de televisió Clan o la plataforma de continguts digitals Playz, com estableix la llei audiovisual recentment aprovada». També va incidir en la promoció de les llengües en l'àmbit socioeconòmic associat a entitats financeres (utilització de targetes contactless, plataformes virtuals de pagament, Redsys...).

Francesc Xavier Vila va lamentar l'exclusió del gallec, català i basc en l'Online Linguistic Suport per a Erasmus durant el període 2022-2027, dirigides a impulsar la promoció de les llengües en l'ensenyament superior i a afavorir la seva projecció internacional. Els governs assistents reclamen que aquestes llengües s'incorporin al projecte perquè els estudiants universitaris que assisteixen a les seves universitats gaudeixin dels mateixos drets que els que es traslladen a la resta d'universitats europees.



Concreció de la promoció de les llengües en PERTE 'Nova Economia de la Llengua'

En la trobada mantinguda amb Manuel González Bedia, director de l'Oficina del Comissionat Especial per a l'Aliança per la Nova Economia de la Llengua del Govern espanyol, sobre el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de la Nova Economia de la Llengua, els sis representants governamentals varen insistir en la necessitat d'una major presència i concreció de les accions de promoció d'aquestes llengües oficials. En aquest sentit, el Protocol va insistir al Govern espanyol en la importància d'agilitar, posar en disposició i optimitzar aquests recursos en la visibilització i la promoció de la realitat plurilingüe de l'Estat espanyol.



Línies de treball per a 2023

Seguidament, d'una manera conjunta, es va analitzar el procés d'elaboració del pròxim informe del Parlament Europeu sobre la política lingüística de la Unió Europea per a les llengües regionals o minoritàries; el Consell i Oficina de Llengües Oficials, la Carta Europea de les Llengües Minoritàries o Regionals (CELRM); la coedició de llibres en aquestes llengües oficials i la traducció de comunicacions de les institucions europees. Finalment, el pla de treball per a aquest any 2022 i l'establiment de la data per a la pròxima reunió, així com la pròxima concessió del Premi a la Promoció de la Realitat Plurilingüe de l'Estat: proposta d'empreses/persones candidates.



Protocol de col·laboració

La Xunta de Galícia, el Govern Basc i la Generalitat de Catalunya van signar en 2007 el Protocol general de col·laboració en matèria de política lingüística, al qual posteriorment es van adherir el Govern de les Illes Balears i, en 2017, la Generalitat Valenciana i el Govern de Navarra. Constitueix el primer marc de col·laboració de totes les comunitats autònomes amb llengua pròpia que tenen estatus d'oficialitat en els termes establerts en els corresponents estatuts d'autonomia.