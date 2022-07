Cladera recorda que «encara no hi ha cap negociació» sobre la limitació de cotxes de lloguer a Mallorca

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha destacat que «encara no hi ha cap decisió presa ni cap negociació» sobre la possible limitació de cotxes de lloguer a Mallora per l'estiu que ve.

La presidenta s'ha referit a la informació del Diario de Mallorca sobre la limitació i ha recalcat que no hi ha cap decisió presa ni cap negociació en marxa.

Cladera ha defensat que una mesura d'aquest tipus, «encaminada a la sostenibilitat», necessita «rigor i estudis previs». «Ni tan sols hi ha un registre de quants de cotxes de lloguer hi ha a Mallorca», ha afirmat.

D'aquesta manera, ha abundat en què s'han de prendre decisions dirigides a la sostenibilitat respectant el «model territorial» perquè el model turístic i de mobilitat «vagin en aquesta direcció».