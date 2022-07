MÉS proposa limitar el nombre de vols de l’aeroport de Son Santjoan: «Més turistes és més benefici per a Aena, però més pobresa per a Mallorca»

El coordinador de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, i el secretari general i candidat al Consell, Jaume Alzamora, han anunciat avui l’aposta de la formació ecosobiranista de limitar el nombre de vols de l’aeroport de Son Santjoan com a mesura per «limitar la desmesurada arribada de turistes que està patint l’illa durant aquesta temporada», proposta que va lligada a «la gestió directa des de Mallorca de l’aeroport». La proposta sorgeix després de conèixer les previsions d’Aena i del Ministeri de Foment d’augmentar un 55% el nombre de passatgers anual de l’aeroport de Palma entre 2022 i 2026.

En aquest sentit, des de MÉS per Mallorca apunten que per aquest mes d’agost es preveu el rècord històric absolut quant a pressió humana a les Balears amb més de dos milions de persones damunt les illes. Apesteguia i Alzamora han denunciat que durant el juliol i l’agost «el nombre d’operacions previstes és de 30.000 mensuals», és a dir, unes mil operacions diàries, xifres que «demostren que l’aeroport no està al servei de les necessitats de connexió dels mallorquins i mallorquines, sinó al servei de la saturació de Mallorca».

El candidat a la presidència del Govern ha manifestat que «hem de poder tenir capacitat de decisió sobre la principal porta d’entrada a Mallorca per poder prendre les decisions que més ens interessin com a societat, i no fiar-ho tot a la necessitat de recaptar d’una empresa privada amb seu i pensament a Madrid, com és Aena». Apesteguia ha apuntat que «si des de Mallorca no podem decidir quina és la gestió que convé més del nostre propi aeroport, estam abocats a no poder tenir cap capacitat de decisió sobre el sector més estratègic del país».

El coordinador ha finalitzat lamentant que «més turistes no vol dir més riquesa. Més turistes vol dir més benefici per Aena, però més pobresa per Mallorca». En aquest sentit, Apesteguia ha recordat que «l’any 1980, quan només teníem uns 5 milions de turistes a l’any, érem la primera comunitat en PIB per càpita. Ara, amb tres vegades més de turistes, som la novena».

Per la seva part, Jaume Alzamora ha assenyalat que «una de les claus del desgavell que patim és el nul control que des de les institucions d’autogovern tenim sobre la nostra principal porta d’entrada. L’Aeroport de Son Santjoan ara està al servei de la saturació i de recaptar el màxim possible». El secretari general ha apuntat que «el benefici anual d’Aena és de 1442 milions d’euros, dels quals uns 350 els genera Son Santjoan. Davant aquestes xifres, tot apunta al fet que ni Aena ni el Govern espanyol voldran deixar perdre la mamella del nostre aeroport i ens continuaran exprimint al màxim».