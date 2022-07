Bel Busquets: «Mallorca viu un moment d'efervescència de la cultura»

Bel Busquets, Vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera insular de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, ha estat la protagonista de l'entrevista d'aquesta setmana a l'espai transmèdia Ona dBalears.

Busquets fa balanç dels primers tres anys de legislatura al Consell de Mallorca. I afirma que des de l'equip de govern de la Institució insular es declaren «satisfets, però no cofois».

Quant al balanç més concret de la feina feta al seu departament, Bel Busquets destaca que en Cultura s'ha intentat tenir bona sintonia i ajudar tots els agents culturals; en Política Lingüística destaca la creació dels dinamitzadors lingüístics i en Patrimoni destaca que la tasca és fer tasques de conservació i de divulgació del patrimoni per tal que els ciutadans el coneguin i l'estimin.

Bel Busquets analitza les perspectives de MÉS per Mallorca en les conteses electorals d'aquí a un any i es mostra convençuda que la seva formació «aguantarà» i que «tenim projecte per a quatre anys i més»

També confirma que continuarà activa en la política.

Podeu seguir tota l'entrevista en el següent vídeo: