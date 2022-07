Pere Joan Pons, elegit vicepresident de l'Assemblea Parlamentària de l'Oscepa

El diputat del PSIB-PSOE en el Congrés espanyol, Pere Joan Pons, ha estat elegit vicepresident de l'Assemblea Parlamentària de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (Oscepa) en la reunió anual d'aquest organisme, que s'ha celebrat a Birmingham des de divendres passat fins a aquest dimecres.

Pons és també el cap de la delegació espanyola en aquesta assemblea i ha ocupat durant aquest darrer any el càrrec de president de la Comissió d'Afers Econòmics, Científics, Tecnològics i Mediambientals d'aquesta organització, segons ha informat el PSIB-PSOE en una nota de premsa.

Aquests dies, concretament, ha tengut lloc la 29a assemblea anual, de la qual en formen part 323 parlamentaris de 57 països de tota Europa, i aquest dijous ha renovat els càrrecs de direcció: una presidència i quatre vicepresidències. Pons ha estat elegit vicepresident amb 85 vots i el càrrec té una vigència de tres anys.

El diputat ha expressat que «és un honor poder formar part d'aquesta assemblea com un dels seus vicepresidents» i ha assenyalat la finalització de la guerra a Ucraïna com el principal repte del mandat que acaba de començar. «El gran repte és afrontar aquests mesos i aconseguir que hi hagi diàleg i pau i que el conflicte acabi», ha exposat.

«En un moment tan crucial per al continent europeu, és un repte molt gran formar part de la governança de l'Oscepa, sobretot perquè la nostra principal tasca és fer costat a un país que està patint un atac militar que també és una amenaça per a tota Europa», ha dit Pons, qui també ha recordat que no es poden perdre de vista altres reptes com la lluita contra el canvi climàtic o la garantia dels drets humans.