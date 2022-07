El TSJ de Catalunya reconeix que no es pot executar la sentència del 25% de castellà a les aules i duu la llei al Constitucional

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeix que la llei i el decret del català a l'escola impedeixen executar la sentència del 25% de castellà a les aules. Diu que aquesta sentència es basava en una legislació anterior i que la nova normativa en fa incompatible l'execució.

En una resolució aquest dilluns, el tribunal afegeix que té molts dubtes sobre la constitucionalitat d'aquestes noves normes i per això portarà els textos al Tribunal Constitucional. Considera que xoquen amb els articles 3, 9.3, 24.1, 27, 86 117 i 118 de la Constitució espanyola.

També demana a les parts i el ministeri fiscal que, en un termini de deu dies, es pronunciïn al respecte.

A l'espera de saber si la llei i el decret sobre el català a l'escola són constitucionals o no, els tràmits per executar la sentència queden suspesos.

A finals de maig, el dia que s'acabava el termini fixat pel mateix TSJC per executar-la, la Generalitat va demanar al tribunal que declaràs la «impossibilitat legal» de complir la sentència, un cop varen entrar en vigor la nova llei i el decret sobre l'ús de les llengües a l'escola que havia aprovat el govern una setmana abans.

Cambray: «Una gran victòria»

El conseller Cambray ha celebrat la resolució judicial: «som clarament davant d'una gran victòria, davant d'una fantàstica notícia que el que ens diu és que a les aules del país no s'aplicaran percentatges de castellà.»

En declaracions als mitjans de comunicació aquest dilluns al migdia, ha afegit que des del govern «sempre defensarem l'aprenentatge de les llengües amb plena competència, tant en català com en castellà». Al seu entendre, a més, «s'ha refermat» el model d'escola catalana.

La llei es va aprovar al Parlament de Catalunya el 6 de juny, amb els vots a favor d'ERC, Junts, PSC i En Comú Podem, com a reacció a la sentència del TSJC que obliga a fer el 25% de les classes en castellà. Hi van votar en contra els diputats de la CUP i els de Vox, el PP i Ciutadans.

Entre altres coses, la llei defineix el català com a llengua vehicular i d'aprenentatge i reconeix el castellà com a llengua curricular, una condició que també té el català. No hi ha referències a percentatges de les llengües i estableix que el seu ús s'ha de determinar exclusivament amb criteris pedagògics.