Esquerra Unida celebra la sentència absolutòria per als 12 joves encausats en el cas Confeti

Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) ha celebrat aquest dissabte la sentència absolutòria per als 12 joves encausats en el conegut com a cas Confeti.

La formació d'esquerres celebra que, després de cinc anys, el conegut com a cas Confeti hagi conclòs favorablement per als 12 joves encausats. Aquests joves ha defensat la formació política «varen ser encausats per una acció de protesta pacífica contra el model turístic actual de les Balears basat en la massificació turística».

El cas Confeti es remunta al 2017, quan un grup de persones varen encendre bengales en la zona del Moll Vell de Palma, entre la zona del pantalà i la de restaurants. En aquest procés judicial, s'acusava una dotzena de persones per aquells fets, però algunes d'aquestes, ha destacat EUIB, «ni tan sols es trobaven a Mallorca aquell dia».

Per a EUIB, l'Audiència Provincial de les Balears ha determinat que «no es va alterar la pau pública, no es van practicar actes violents sobre persones o coses, no es va amenaçar ningú i no es va produir cap perill per a persones o béns».

Per tant, no entenen com una acció 'pacífica' de protesta contra el model turístic de les Balears ha acabat en un procés penal.

La sentència també ha determinat que només dos dels encausats varen participar en la concentració perquè la resta ha aportat proves d'estar en un altre lloc el dia en què van tenir lloc els fets. Per aquest motiu, s'ha preguntat EUIB, com s'han dut a terme aquestes identificacions.

Segons denuncien els encausats, vare ser citats a declarar «identificats erròniament a través de fitxers policials». Per a la formació, «de ser cert», s'ha d'acabar amb aquestes pràctiques que, lluny d'impartir justícia, cerquen intimidar i coaccionar la ciutadania en el seu exercici del dret a la llibertat d'expressió, reunió i manifestació».

Finalment, EUIB ha celebrat el resultat absolutori després de cinc anys de procés i ha condemnat «fermament» les accions que, al seu judici, «intenten criminalitzar la protesta social». També, ha animat la ciutadania «a continuar fent valer els seus drets».