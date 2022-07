Armengol celebra els set anys de presidència: «No hi ha major honor que presidir aquesta terra»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, celebra aquest dissabte set anys com a presidenta del Govern, i afirma que «no hi ha major orgull que servir al teu poble, ni major honor que presidir aquesta terra».

Així ho ha manifestat Armengol en un missatge en Twitter, recollit per Europa Press, acompanyat d'un vídeo, on recorda la primera vegada que va assumir la presidència del Govern «amb molta emoció» i «moltíssima responsabilitat» però, també, ha continuat dient, «amb molta força i ganes, acompanyada de molta gent diversa que sabia que acompanyaria a l'executiu en aquest procés».

En aquesta línia, ha posat en valor que quan ella va prendre possessió del càrrec de presidenta del Govern, va ser la «primera vegada que una dona prenia possessió com a presidenta de les Balears». «Des de llavors, moltes dones i nines m'han dit que bé que hi hagi una dona presidenta del Govern i és que quan es romp un sostre de vidre, som totes les que sortim guanyant», ha posat l'accent.

Així mateix, ha assenyalat que, quan va assumir la responsabilitat de ser presidenta del Govern el primer que va pensar va ser «és moment de canviar la manera de fer política a les Illes». I és que, per a Armengol, la primera reunió que va mantenir com a presidenta amb la comunitat educativa en el Consolat de Mar i la que va mantenir amb els sindicats, «va evidenciar que la política és important».

«La política és important perquè permet retornar drets, tal com va ocórrer quan es va retornar la targeta sanitària als migrants, i continua succeint amb la Llei de Fosses i la de Memòria Democràtica, que permeten la recuperació dels cossos de les víctimes de la Guerra Civil i el Franquisme», ha incidit Armengol, qui ha posat en valor que en aquests set anys presidint el Govern «les Balears han canviat a millor perquè s'ha governat amb i per a la gent».

Finalment, la presidenta Armengol ha afirmat «haver estat sempre una enamorada de les Illes» però, ha puntualitzat, «després d'aquests set anys en el Govern l'amor a aquesta terra és amb més passió». Per això, ha afegit, ser conscient de «la importància de defensar les Balears a Espanya i en la resta del món, amb la força que donen els ciutadans d'aquesta terra».

«Presidir el Govern és una feina intensa, al qual dedic el 100% de la meva energia, però ho faig amb gust perquè crec en això», ha afirmat, afegint que «no hi ha orgull major que servir al teu poble ni major honor que presidir aquesta terra». Per això, manté la «força i la il·lusió» per a continuar governant en 2023. «El somni continua amb més força i il·lusió que mai. Seguim endavant», ha sentenciat.