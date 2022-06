Mónica Oltra dimiteix dels seus càrrecs públics en ser investigada per suposat encobriment dels abusos sexuals de l'exmarit a una menor

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha presentat la dimissió de tots els càrrecs institucionals menys d'una setmana després que se li hagi obert una investigació per suposat encobriment dels abusos sexuals de l'exmarit a una menor tutelada.

Oltra ha assegurat que dimiteix com a membre del Consell i com a diputada a les Corts «per no comprometre el projecte de canvi iniciat el 2015», quan va arribar al govern valencià la coalició del PSPV, Compromís i Podem. La vicepresidenta ha assegurat que «no vol que s'aturin les polítiques del govern del Botànic» i ha considerat que el cas «passarà a la història de la infàmia»:

La setmana passada, la sala civil i penal pel Tribunal Superior de Justícia del País Valencià va imputar-la pel suposat encobriment, com a consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, d'abusos sexuals de l'exmarit, que treballava com a educador en un centre de menors entre el 2016 i el 2017.

El 6 de juliol Oltra està citada a declarar per aquest cas, pel qual el seu exmarit va ser condemnat a cinc anys de presó en una resolució ratificada pel mateix tribunal.

En la roda de premsa en què ha anunciat la dimissió, Oltra ha dit que no ha comunicat la decisió al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Després que la justícia imputàs Oltra, la dirigent de Compromis va proclamar en diverses ocasions que no tenia intenció de dimitir. Tanmateix, Puig va dir que era «el moment de prendre decisions».