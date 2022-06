El Pi exigeix que el català sigui un «requisit indispensable» al pla d’estabilitat de treballadors funcionaris interins

La diputada d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Maria Antònia Sureda, ha reclamat al Govern que el requisit del coneixement del català sigui un requisit per a tots els treballadors públics. Tot i que la formació està totalment d'acord amb els processos d'estabilització, no ho està en la forma que ho planteja el govern.

El Pi considera que el català ha de ser un requisit al pla d'estabilitat de treballadors funcionaris interins. A més, reconeix que no s'han de donar dos anys per obtenir el títol de català sinó facilitar que es pugui acreditar el nivell de llengua de diferents maneres: titulació oficial, certificat de nivell per part de l'administració o una prova d'accés que acrediti el nivell.

La formació es manté ferma en aquest àmbit i recorda: el català ha de ser requisit indispensable per fer feina a l'administració pública.