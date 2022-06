Aprovat el Projecte de Llei de l'Esport i l'Activitat Física de les Balears

El Consell de Govern d’aquest dilluns, a proposta de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, ha aprovat el Projecte de Llei de l’Esport i l’Activitat Física de les Illes Balears, que serà tramès al Parlament per a tramitar-lo. Es tracta d’una llei que regula per primera vegada el concepte d’activitat física i incideix en el paper de l’esport com a eina bàsica per a la cohesió social, la promoció d’hàbits saludables i la transmissió de valors.

Han passat quinze anys de l’actual Llei d’Esports i la nova Llei fa una passa més enllà incloent el concepte d’activitat física, potenciant l’activitat física i la pràctica esportiva d’una manera àmplia entre tota la població. De fet, s’introdueix un nou tipus de llicència esportiva, la llicència d’activitat física, i es regulen i es garanteixen unes cobertures mínimes per fer aquesta activitat no federada, tal com ja es fa amb la resta de llicències esportives.

La Llei incideix a orientar l’activitat física i esportiva en edat escolar cap a finalitats formatives, educatives, lúdiques i de millora de la salut. En els programes d’esport en edat escolar, es promocionarà la funció inclusiva i de cohesió social de l’activitat física i de l’esport. A més, ens transmetran, a tots els agents que hi intervenen, els valors de cooperació, joc net i rebuig al dopatge, a la violència, al racisme, a la xenofòbia i a la intolerància en l’activitat física i l’esport.

Al mateix temps, es reforça l’esport d’alt rendiment i d’alt nivell a les Illes Balears. L’esport d’alt rendiment es considera d’interès públic per a la comunitat autònoma i constitueix un factor essencial per al desenvolupament esportiu de les Illes Balears, per l’estímul que suposa per al foment de la iniciació esportiva i per la seva funció representativa de l’esport balear en les competicions oficials d’àmbit estatal i internacional.

L’administració esportiva del Govern ha d’impulsar i promoure l’esport d’alt nivell i d’alt rendiment de les Illes Balears. Per a la preparació dels esportistes d’alt rendiment, el Govern impulsarà millores en el funcionament de centres i/o programes d’alt rendiment i de tecnificació esportiva.