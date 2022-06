Macron guanya les eleccions franceses però queda lluny de la majoria absoluta i l'extrema dreta aconsegueix grup parlamentari

La coalició Junts! que fa costat al president francès, Emmanuel Macron, ha aconseguit entre 230 i 240 escons, lluny dels 289 necessaris per a la majoria absoluta, segons els resultats oficials parcials de la segona volta de les eleccions legislatives franceses celebrada aquest diumenge. Els partits de Macron podrien negociar amb Els Republicans, que tenen els escons necessaris per a garantir la governabilitat.

La segona força política serà la Nova Unió Popular Ecològica i Social (Nupes), que ha aconseguit entre 165 i 175 seients, mentre que la ultradretana Agrupació Nacional es queda entre 80 i 85 escons. El partit conservador Els Republicans i els seus aliats han aconseguit entre 62 i 68 llocs, encara que una de les principals protagonistes ha estat l'abstenció, que ha superat el 54 per cent.

L'Assemblea 'Nacional' francesa té un total de 577 escons, per la qual cosa és necessari sumar 289 per a garantir una majoria absoluta que permeti la tramitació legislativa de les iniciatives del Govern.

Els escons que aconsegueix Junts! disten molt dels 308 assolits el 2017 i canvien el color del segon mandat presidencial de Macron. No sols haurà de convèncer als seus companys de coalició, sinó també a altres partits, per la qual cosa serà necessària «molta imaginació», en paraules del ministre d'Economia, Bruno Le Maire.

Una de les possibles crosses de Macron podria ser el partit Els Republicans, on ja s'escolten veus que advoquen per arribar a acords per a forjar una majoria presidencial. La dirigent dels Republicans Rachida Dati ha plantejat que la seva formació «serà un bloc decisiu» en la pròxima Assemblea Nacional. «Estam morts? No hi ha proves», ha reblat.

L'oposició

La primera força de l'oposició serà Nupes i el seu líder, Jean-Luc Mélenchon, ha destacat que els resultats suposen una «derrota total» dels partits que fan costat a Macron.

«És una situació totalment inesperada, absolutament inaudita. La derrota del partit presidencial és total, i no sorgeix cap majoria. Hem aconseguit l'objectiu polític que ens havíem proposat: derrocar a qui amb tanta superba havia torçat el braç de tot el país en ser triat sense saber què fer», ha declarat Mélenchon en la seva primera intervenció després del tancament d'urnes.

La tercera força política serà segons les previsions el partit ultradretà Agrupació Nacional, que supera per primera vegada des de 1986 els 15 seients necessaris per a la formació de grup parlamentari.

Després de conèixer-se les projeccions, la líder del partit, Marini Le Pen, ha promès «una oposició ferma però responsable» i «respectuosa de les institucions». «La nostra única brúixola és l'interès de França i del poble francès», ha destacat Le Pen, que ha apostat per la creació d'un «grup molt poderós de diputats d'Agrupació Nacional en l'Assemblea».