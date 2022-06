MÉS per Mallorca: «És intolerable tenir 150.000 ciutadans de les Balears a l’espera de la justícia»

Arran de la compareixença d’aquest dimecres al Parlament de Carlos Gómez Martínez, president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), MÉS per Mallorca ha volgut remarcar que veu «urgent» el traspàs de les competències en Justícia a les Illes Balears. Segons el diputat Josep Ferrà, «hem d'assumir les competències contemplades a l'Estatut». «Enguany, gràcies a la negociació del senador Vidal assolirem Costes, però cal fixar-se nous objectius: el 2023 ha de ser l’any del traspàs en matèria de Justícia», ha exposat Ferrà. Ara bé, MÉS per Mallorca considera que la situació actual deixà molt a desitjar i no veu que l’Estat espanyol tengui en consideració les Illes Balears en matèria de Justícia.

A més, arran de la compareixença s’ha constatat que fins a 150.000 persones de les Illes Balears es troben en llista d’espera de la justícia, que la congestió jurisdiccional a les Illes Balears del TSJIB és 6 dècimes superior a l’espanyola, que a les Illes Balears la litigiositat és molt alta –compta amb una taxa de 134,16 x 1000 habitants que la mitjana espanyola és de 128,3–, i que les Illes Balears han deixat de reclamar millores i ha perdut influència en ministeri de Justícia.

Amb aquesta informació, Ferrà ha considerat que és «urgent disposar de dos jutjats més de Violència de Gènere a Palma, donat que no podem permetre deixar desateses les víctimes del masclisme». A més, calen més jutjats per a arribar als estàndards europeus: 8 jutjats de mercantil, 6 de 1a instància i família, 1 del social i 2 de contenciós administratiu.

Quant als jutjats de contenciós administratiu, cal apuntar que són la mostra més evident de l’oblit de l’Estat espanyol, donat que la borsa de retard d’expedients incrementa dia rere dia i «només disposam de tres jutjats d’aquest tipus amb una població d’un milió dos-cents mil habitants mentre que, per exemple, Múrcia en té set per una població d’un milió quatre-cents mil habitants», ha exposat Ferrà.