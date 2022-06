Més per Menorca proposa limitar l'arribada de visitants per Sant Joan i critica el decret de transport marítim del Govern

Més per Menorca ha presentat al·legacions al projecte de decret de transport marítim del Govern que actualment es troba en exposició pública. «Hem de tenir en compte que els espais insulars, limitats per naturalesa, presenten uns límits a l'arribada de passatgers que no tenen els espais continentals», ha destacat el diputat de Més per Menorca, Josep Castells.

Els menorquinistes consideren, en primer lloc, que és necessari que aquest decret faci referència a l'impacte que pot tenir el transport marítim en matèria de seguretat en determinades dates i llocs assenyalats. L'exemple més evident d'aquesta problemàtica són les festes de Sant Joan de Ciutadella, que tenen una afluència massiva de visitants, que arriben principalment per la via marítima.

En aquest sentit, la formació defensa que «s'han de posar topalls a l'afluència de visitants per Sant Joan. Aquesta no és l'única via d'entrada a l'illa, però si la principal via d'arribada dels visitants que venen per les festes», ha recalcat Castells. Per aconseguir-ho, Més per Menorca explora la figura de les obligacions específiques singulars prevista a la Llei del transport marítim de les Illes Balears, a la qual el projecte de decret en exposició pública no hi fa referència.

Per altra banda, els menorquinistes també han denunciat que «durant l'estiu deixam venir a qui vulgui, però durant l'hivern els residents no tenim prou connexions per anar i venir a Mallorca: fixar un topall d'arribades no vol dir renunciar que s'estableixi un mínim de freqüències per la resta de l'any». En aquest sentit, Més per Menorca considera del tot insuficient la proposta de decret que ha formulat el Govern.

Castells ha explicat que el decret hauria de determinar la condició d'almenys una freqüència diària que permeti a un ciutadà anar de Menorca a Mallorca i tornar a l'illa d'origen el mateix dia. «Aquesta seria la forma de donar resposta a les necessitats dels residents a Menorca, ja que són –juntament amb eivissencs i formenterers– els qui pateixen la doble i triple insularitat, i necessiten desplaçar-se ordinàriament mitjançant aquestes línies per accedir a serveis que només es troben a Mallorca», ha afegit.

Finalment, Més per Menorca demanat que el decret agilitzi el mecanisme per a l'establiment d'una Obligació de Servei Públic (OSP) quan les navilieres incompleixen les condicions que es consideren mínimes per garantir el servei necessari. El text del decret que el Govern ha proposat preveu que s'hagi d'esperar l'incompliment durant cinc dies abans de poder activar la declaració d'OSP; «el que no es pot tolerar, perquè tampoc s'especifica si han de ser consecutius», ha criticat Castells. Per això, «demanam que les companyies operadores hagin d'informar amb una antelació mínima de quinze dies a l'administració de la interrupció del servei o d'alteracions d'aquest que provoquin l'incompliment de les condicions mínimes».