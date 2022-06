Campomar: «El Govern espanyol té retingut dins un calaix el REIB, que ha de servir per pal·liar la insularitat»

El Parlament ha aprovat una PNL de MÉS per Mallorca per a accelerar el Règim Fiscal Especial per a les Illes Balears.

Deguda l’actual conjuntura de greu increment del cost de la vida, els efectes de la pandèmia i la inestabilitat dels conflictes geopolítics ocasionats per l'agressió militar de Rússia cap a Ucraïna, MÉS per Mallorca va presentar una Proposició no de Llei via procediment d’urgència per a accelerar el Règim Fiscal Especial.

«El fet és que la situació econòmica actual incrementa la penalització dels residents de les Illes Balears pel fet insular i provoca una situació molt negativa a la qual ha de fer front la ciutadania, les empreses i els canals de distribució. A més, malgrat que s'hagi avançat parcialment en el REIB, la part fiscal ni tan sols està en tràmit», remarquen els mallorquinistes.

Segons la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar, «el Govern espanyol té retinguda dins un calaix una eina fonamental, el Règim Especial de les Illes Balears (REIB), que ha de servir per pal·liar aquesta característica del nostre territori que és la insularitat i que genera un conjunt de desequilibris com un major cost de la vida, de la producció, dels productes energètics, una alta dependència dels ports i aeroports o una gran vulnerabilitat davant conjuntures externes». «En l'escalada inassumible actual de preus que patim és imprescindible i urgent disposar d'aquest instrument que ens pertoca legítimament», ha assegurat Campomar.

Així, aquest dimarts horabaixa, la Comissió d’Hisenda i Pressuposts ha aprovat la proposta de MÉS per Mallorca per a accelerar el Règim Fiscal Especial per a les Illes Balears. En concret, s’ha aprovat, per un costat, constatar l'extrema urgència de disposar dins l'exercici 2022 d'un Règim Fiscal Especial per a les Illes Balears, i per l’altre, instar el Govern espanyol l’aprovació del Règim Fiscal Especial de les Illes Balears en reconeixement del fet específic i diferencial de la seva insularitat, així com els representants de les Illes Balears al Congrés i al Senat a exigir i impulsar-ho i, finalment, instar el Govern espanyol i els grups parlamentaris del Congrés i el Senat a aprovar la Llei de Règim Fiscal Especial de les Illes Balears per la via més ràpida possible, sigui projecte de llei o proposició de llei.

Segons Campomar, estan satisfets amb el suport unànime a la iniciativa però «no pot quedar aquí, ara no es tracta de convèncer, dialogar o tenir bones intencions sinó d’exigir, perquè les Illes Balears s’ho mereixen».