MÉS denuncia que el Govern espanyol va invertir a les Balears 43 milions menys dels pressupostats

MÉS per Mallorca ha denunciat que el Govern espanyol, liderat per Pedro Sánchez i pel PSOE, va deixar d'invertir durant el 2021 un total de 43 milions d'euros a les Illes Balears, segons s'ha pogut extreure de l'informe de la Intervenció General de l'Estat sobre la liquidació dels comptes de l'any passat. En aquest sentit, des de la formació ecosobiranista lamenten que dels 196 milions pressupostats el 2021 el Govern d'Espanya només gastà 153, fet que deixa a les Balears a la coa d'inversions, ja que s'hi va invertir un 22% menys del previst als pressuposts estatals de 2021.

En aquest sentit, la Comissió Executiva liderada per Lluís Apesteguia, reunida aquesta setmana, va acordar exigir al govern del PSOE, d'Unidas Podemos i de Pedro Sánchez que compensi aquest fet, i també que posi damunt la taula una proposta de nou model de finançament. A més, des de MÉS per Mallorca critiquen que la inversió prevista el 2021 a les Illes ja era una de les més baixes de l'Estat, i lamenten que, per exemple, a comunitats autònomes com Madrid es varen pressupostar 1.134 milions d'euros i es varen acabar invertint un total de 2.086 milions, xifra que suposa un 84% més del pressupostat.

La formació ecosobiranista critica que dels 153 milions gairebé la totalitat s'han destinat a inversió a ports i aeroports. En aquest sentit, des de MÉS per Mallorca insisteixen a demanar-ne la cogestió per tal de poder controlar la principal porta d'entrada a les Balears.

Finalment, des de MÉS per Mallorca apunten que amb els 43 milions d'euros no invertits a les Balears, «es podrien haver construït, per exemple, cinc residències per a gent gran, 300 habitatges de protecció oficial, destinar a 46.000 beques menjador o a 41.000 ajudes de Renda Social Garantida per a famílies».