Podemos aspira a reeditar el pacte de Govern perquè «fa avançar les Balears i ha acabat amb la corrupció del PP»

La diputada d'Unidas Podemos (UP) en el Congrés i coordinadora autonòmica de Podemos a les Balears, Antònia Jover, ha afirmat aquest dissabte que aspira a reeditar el pacte de Govern a les eleccions de 2023, perquè «s'ha demostrat que aquest fa avançar les Balears i ha acabat amb la corrupció del PP».

Així ho ha afirmat Jover després de participar en la plenària de Podemos Mallorca, on s'ha renovat l'estructura del seu òrgan insular, la Xarxa de Cercles, i triat a la nova estructura del partit a l'illa.

«A partir d'aquest dissabte, Podemos comença a preparar-se per a les eleccions del pròxim 2023, amb la finalitat de reeditar el pacte de Govern, perquè s'ha demostrat que aquest fa prosperar a les Balears i ha acabat amb la corrupció incrustada del PP, que no sembla que vagi a canviar amb Feijóo», ha manifestat la coordinadora de la formació.

A més, Jover ha afegit que a Podemos «creiem en el municipalisme i per això volem que el Consell de Mallorca, l'ajuntament dels ajuntaments, pugui continuar endavant, quan està a punt d'aconseguir tenir un deute zero». «Creiem que això és molt important perquè, en anteriors legislatures, la institució insular va ser un niu de corrupció», ha emfatitzat.

Així, Jover ha confiat que Podemos tornarà a reeditar el govern de coalició per a «continuar apostant per l'agricultura, la innovació, les energies renovables i l'economia circular, tan necessària, perquè les Balears siguin una terra de futur».

Per part seva, la secretària d'Acció Institucional de Podemos i directora del Injuve, María Teresa Pérez, qui ha viatjat a Mallorca per a acompanyar als seus companys en la renovació de la Xarxa de Cercles, ha considerat «essencial» el treball que aquests fan per a «reeditar un govern progressista en aquesta terra i també a l'Estat espanyol».