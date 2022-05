Aprovada la Llei Turística de les Balears amb l'absència del conseller de Transició Energètica

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts el Projecte de Llei de circularitat i sostenibilitat turística de les Balears, tres mesos després de l'aprovació i entrada en vigor via decret, el qual inclou mesures com la congelació de places turístiques durant els pròxims quatre anys.

El debat ha estat marcat per les crítiques de l'oposició a la moratòria de places. Així i tot, la Cambra ha rebutjat la proposta del Grup Popular que sol·licitava un dictamen al Consell Consultiu en relació amb aquesta normativa.

També destaca l'absència del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, que ha decidit no acudir a la votació de la nova llei per mostrar el seu desencant amb la poca importància que dona la normativa a la transició energètica.

Per la seva banda, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha defensat el projecte dient que és el «marc turístic i social» per als pròxims anys i que inclou «perspectives més enllà de les merament turístiques». Concretament, ha dit que és «una llei ja referent i un model a seguir» que mira per residents, treballadors, turistes i aquells que viuen directament o indirectament del sector.

Davant les diferents crítiques ha explicat que «no hi ha tot el que cadascú voldríem incorporar al 100%, però tot allò que hi ha té un sentit», aclarint que gràcies a aquesta llei es durà a terme una modernització del turisme que «permetrà enfortir la cadena de valor i el conjunt de l'economia». Finalment, s'han incorporat esmenes de diferents grups, diverses pactades entre els tres grups que formen part del Govern: 16 d'El Pi, deu de Ciudadanos, 12 de GxF-PSIB-EU i una de Més per Menorca; entre aquestes destaquen una d'El Pi perquè establiments hotelers puguin convertir-se en habitatges destinant un percentatge a HPO o una de Ciudadanos amb què s'inclouen clàusules de salvaguarda i exoneracions de les obligacions d'eficiència energètica.

Aquesta llei és «un canvi de paradigma per anar cap a la qualitat», ha destacat Negueruela. «No podem continuar creixent en oferta turística i, per això, es congelen les places no comercialitzades els pròxims quatre anys», ha afegit.

Una altra novetat és que la normativa té en compte els treballadors del sector; per exemple, aquest projecte de llei inclou obligacions com els llits elevables per evitar les malalties que deriven del treball de les kellys. En aquest punt, el conseller ha agraït la feina de CCOO i UGT i del col·lectiu de cambreres de pis.

Finalment, la sostenibilitat i la circularitat són altres dels eixos principals del text, segons ha indicat el conseller. Algunes de les mesures en aquest sentit són l'obligatorietat de canviar les calderes fuel-oil per altres de gas natural o elèctriques, potenciar el consum del producte local als establiments o la necessitat de comptar amb un pla de circularitat.

Les reaccions

El portaveu parlamentari d'El Pi, Josep Melià, tot i valorar allò «positiu» de la tramitació, ha recriminat que s'hauria d'haver fet «com toca» i no a través d'un decret. Per la seva banda, des del Grup Mixt, el diputat de Més per Menorca, Josep Castells, ha declarat que és una «oportunitat perduda perquè s'hauria d'haver anat més enllà», així com ha denunciat que hi ha «una vulneració de les competències dels consells insulars en matèria d'ordenació turística».

Per contra, el diputat de GxF-PSIB-EU, Antonio Jesús Sanz, ha remarcat que «la moratòria no afecta les competències dels consells, perquè tindran l'oportunitat de decidir què fan amb aquestes places». Pel que fa a Unidas Podemos, la diputada Antònia Martín ha destacat que «és una llei pionera».

També, el diputat Joan Mas 'Collet' de MÉS per Mallorca ha insistit que per millorar la qualitat del turisme i baixar el nivell de pressió sobre el territori «l'única eina és la moratòria». «La situació de col·lapse no és cap apreciació subjectiva, només cal fer una volta per qualsevol lloc per veure que la capacitat de càrrega està desbordada», ha afegit.

Així i tot, Collet ha lamentat que al text no s'hagi incorporat la regulació del 'tot inclòs', una qüestió que està als Acords de Bellver, o que es compti com a plaça turística a partir dels 12 anys.

La portaveu parlamentària de Cs, Patricia Guasp, ha indicat que en la seva formació estan «mitjanament satisfets» amb la tramitació del projecte, encara que estan «completament en contra de la moratòria», ja que «el Govern es va passar de frenada incloent una moratòria en una normativa on els objectius eren la sostenibilitat i la circularitat», ha lamentat.

En contra de la llei, el portaveu parlamentari de Vox-Actua Balears, Jorge Campos, ha criticat que el Govern «hagi pres com a excusa l'anomenada circularitat per aconseguir el seu objectiu real que és decréixer i limitar». També, des del Grup Popular, la diputada Salomé Cabrera ha recriminat que «ens venien llits elevables, mentre ens volien colar la moratòria» en favor del decreixement turístic.

L'opinió del sector

L’Associació Unió Kellys Balears ha valorat positivament l'aprovació de la llei turística, tot i que han declarat que encara que queden temes pendents per abordar les càrregues de treball per tal que les cambreres no emmalalteixin. Així i tot, els sindicats CCOO i la UGT han celebrat que la llei tengui en compte els interessos i el benestar dels treballadors del sector per primera vegada.

També, el president de la Federació de la Petita i la Mitjana Empresa de Mallorca, Jordi Mora, ha defensat que en el cas concret de Mallorca, frenar el creixement «no és un caprici, és una necessitat». Per això, ha demanat que s’abordi de manera «justa i equitativa» per aconseguir una competitivitat més gran que impliqui la sostenibilitat del model econòmic.

Per contra, la gerent de l'Associació d'Habitatges de Lloguer Turístic (Habtur), Maria Ginard, ha reiterat el rebuig de l'entitat a la nova llei turística i ha lamentat la «poca sensibilitat» del Govern amb el lloguer vacacional.