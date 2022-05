El Govern d'Andorra visita Mallorca per conèixer el model de gestió de residus i l'estratègia circular

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, i el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, han mantingut aquest dimarts una trobada per parlar de les polítiques de sostenibilitat i economia circular. Durant aquesta reunió, la delegació andorrana ha mostrat el seu interès en el model de gestió integral de residus implantat a Mallorca i en l'estratègia de circularitat que ha impulsat el Consell en els darrers anys.

Juntament amb la consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, Cladera ha explicat l'estratègia de tancar el cercle dels residus per assolir l'objectiu de residu zero, projecte que preveu construir cinc plantes de tractament de matèria orgànica a Mallorca.

La jornada s'ha iniciat amb una audiència a la seu del Consell, on Cladera ha defensat la singularitat de la institució insular i el reforç del seu paper en les polítiques mediambientals, turístiques i territorials, amb l'objectiu de ser referents europeus en sostenibilitat i circularitat. «Tenim en marxa dues fases de la planta de metanització que genera biogàs i compost i que ampliarem a una tercera fase, això sumat al nostre pla 'Tanca el cercle' per construir cinc plantes de compostatge a tot Mallorca amb finançament de fons europeus, i a l'impuls de la recollida selectiva a tots els municipis, així com la col·laboració pública privada amb el sector econòmic lligat a l'activitat econòmica, conformen la nostra estratègia per accelerar la transició a un model més sostenible» ha apuntat.

Després de la trobada i la visita al centre de tractament de residus, Espot ha declarat que «veure experiències en gestió de residus ens aporta valor afegit, ja que ambdós territoris portem una línia similar perquè en certa forma estem aïllats i hem d'adquirir certa sobirania en aquesta matèria». «Mallorca i Andorra tenim molt en comú, com l'aposta per la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, i és una satisfacció poder compartir amb ells la feina per la circularitat i la gestió dels residus» ha afegit la presidenta insular.

Posteriorment, han pogut conèixer també experiències de gestió circular en el sector turístic, visitant una de les instal·lacions de Garden Hotels, cadena hotelera pionera en la implantació de mesures d'economia circular. La jornada ha finalitzat amb una trobada, a la qual ha assistit el conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, amb representants del sector hoteler de Mallorca, amb qui es treballa en l'impuls de la circularitat econòmica lligada al sector turístic.