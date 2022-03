'Tanca el cercle', el projecte que preveu construir cinc plantes de tractament de matèria orgànica a Mallorca

La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha presentat aquest dimarts el projecte 'Tanca el cercle' a la Unió de Petits Agricultors i Ramaders, per exposar-los els eixos principals d'aquest. És un pla estratègic per al tancament del cercle de la matèria orgànica a Mallorca.

'Tanca el cercle' té relació directa amb diversos objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i preveu la construcció de cinc plantes de tractament de matèria orgànica que s’ubicaran a Marratxí, Santa Margalida, Calvià, Felanitx i Llucmajor. Aquesta iniciativa és «molt positiva per donar una sortida als residus que es generen a l'illa. Tot plegat suposarà un ajut important a l'hora de complir els compromisos en matèria de medi ambient que demana la Unió Europea», ha declarat el secretari general de la Unió de Petits Agricultors i Ramaders, Baltasar Martí.

«L'aliança amb el sector primari és clau per al projecte per impulsar la palanca del canvi. El cercle de la matèria orgànica és l'únic que podem tancar a Mallorca. El compost que sortirà de les plantes noves serà apte per usar en agricultura ecològica», ha declarat el director insular de Residus, Juan Carrasco. I és que hi ha diferents sectors que s'hi veuran implicats i, per exemple, el sector agrícola veurà reduït el cost del compost que ara han d’importar a un preu alt. «És necessari establir uns preus justos per als productors amb la finalitat de garantir uns costos de producció baixos», ha afegit el Martí.

Amb les plantes en ple funcionament, el camp de Mallorca guanyarà en competitivitat i resiliència. Segons Ribot, «'Tanca el Cercle' és el projecte més consolidat i transformador, amb l'objectiu de tancar el cercle de la matèria orgànica que generam a Mallorca. El compost que sortirà contribuirà a donar una empenta al sector primari». El projecte es presentarà als fons europeus Next Generation.