Unides Podem Menorca: «La imatge dels militars entonant aquestes cançons no deixa d'evidenciar l'anacronisme d'un acte que no s'hauria d'haver celebrat»

Unides Podem Menorca exigeix unes disculpes públiques pels càntics masclistes dels militars després de la jura de bandera espanyola a Alaior. Consideren «lamentables i indignes» els càntics realitzats pels militars espanyols desplaçats a Alaior per a participar en l'acte, organitzat per l'Ajuntament del municipi i la Comandància General de les Balears.

«Les imatges fetes públiques pels mitjans de comunicació mereixen un profund debat, però cal primer una rotunda condemna i disculpes públiques per proliferar cançons amb lletres masclistes i que fan apologia de consum de substàncies estupefaents. No podem banalitzar amb aquestes qüestions, especialment des de les institucions, perquè mentre es promouen campanyes de sensibilització resulta inadmissible sentir càntics com els duts a terme pels militars en un dinar després de la jura de bandera civil», han explicat.

A més, creuen que és del tot injustificable que s'intenti «blanquejar» aquesta acció amb l'argument que era un acte privat, ja que era un esdeveniment col·lectiu de les forces armades que varen prendre part en la cerimònia.

«Consideram que els servidors públics, i més si són professionals, han de tenir un comportament exemplar, cosa que no impedeix que es puguin reunir en un àpat comunitari de celebració. Molt ens temem, que el poc edificant espectacle de dissabte a Alaior sigui només una expressió minúscula d'una actitud dissortadament generalitzada», han remarcat.

Per aquests motius, demanen al batle d'Alaior, José Luís Benejam, així com a la Comandància General de les Balears unes disculpes públiques per a «aquelles persones que s'hagin sentit ofeses» i que la Fiscalia demani responsabilitats.

Finalment, recorden que «la imatge dels militars entonant aquestes cançons no deixa d'evidenciar l'anacronisme i extemporaneïtat d'un acte que no s'hauria d'haver celebrat».