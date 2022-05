MÉS per Mallorca assumeix el repte de liderar un nou Govern progressista

Quan falta un any exacte per a les pròximes eleccions autonòmiques, insulars i municipals, el coordinador i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, el secretari general i candidat al Consell, Jaume Alzamora, i la candidata a batlessa de Palma, Neus Truyol, han presentat aquest divendres a Palma la campanya 'Assumim el repte' a través de la qual mobilitzaran les bases de la formació ecosobiranista amb la finalitat de revalidar, i liderar, un nou govern progressista a les tres institucions.

En aquest sentit, Apesteguia ha apuntat que «des de MÉS per Mallorca assumim el repte i el compromís de continuar defensant els interessos d'aquesta terra i la seva gent. Assumim el repte de continuar avançant en democràcia, en participació, en transparència i en benestar social. Assumim el repte de continuar fent passes per caminar cap a un model econòmic que no estigui al servei dels més poderosos». El candidat a president del Govern ha assenyalat que «les portes de MÉS per Mallorca estan obertes a tothom qui vulgui lluitar per fer millor la vida de les persones del nostre petit país, a aquelles que no es resignen, que saben que junts podem canviar-ho tot; perquè MÉS som la gent dels grans avanços per a les persones, el territori i el país: som els que volem i podem escriure un futur millor».

Per la seva part, Jaume Alzamora ha assegurat que «MÉS per Mallorca és un partit útil que ha impulsat un govern progressista al servei de les persones. On MÉS decideix es fa política útil». El candidat al Consell ha continuat assegurant que «a MÉS per Mallorca som inconformistes, i per això continuarem treballant per a continuar liderant l'agenda política i resoldre els problemes de la gent d'aquesta terra». Alzamora ha finalitzat apuntant que «ens presentam per a defensar els interessos col·lectius de la ciutadania, començant per un nou sistema de finançament just que ens permeti enfortir els nostres serveis públics, la nostra educació, la sanitat i les polítiques socials».

Neus Truyol, candidata de MÉS per Palma, ha fet un repàs de les principals accions dutes a terme per part de l'Ajuntament de Palma i ha manifestat que «amb la valentia que ens caracteritza, assumim el repte de continuar elaborant polítiques eficients i innovadores durant aquest darrer any de legislatura, i de preparar la millor campanya per aconseguir els millors resultats per continuar transformant Palma, posant les persones i el medi ambient al centre de la política durant quatre anys més».

Des de la formació ecosobiranista apunten que durant els darrers mesos s'han mantingut trobades amb més de quaranta agrupacions locals, a més d'amb formacions municipals integrades dins MÉS per Mallorca, amb l'objectiu de començar a preparar la campanya electoral del pròxim any per a obtenir el màxim nombre de batlies i de regidories. I s'han reactivat les sectorials de la formació. A més, també asseguren que ja s'ha posat en marxa una comissió electoral, i s'ha iniciat la redacció del programa electoral 2023-2027.