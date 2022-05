Juanjo Martínez: «Els ajuntaments, com el de Palma, han anat assumint competències que ningú feia i falten recursos»

El grup municipal d’Unides Podem Palma ha explicat, al ple de l’Ajuntament de Palma, la situació d’infrafinançament que viu la ciutat. «La situació ha anat empitjorant amb el pas del temps, tant perquè no s’hi ha posat remei, com perquè els ajuntaments han continuat desenvolupant competències que no els correponien, bé sigui per error o per omissió», han remarcat.

Per a Esquerra Unida Illes Balears (EUIB), organització fundadora d’Unides Podem, les entitats locals són «els ens que més a prop estan de la gent, i que també ofereixen serveis bàsics i essencials (manteniment de parcs, provisionament d’aigua potable, enllumenat, etc)». «Més enllà de les competències pròpies que li són assignades (llei de règim de bases local 7/1985), l’Ajuntament de Palma desenvolupa també competències que no li pertoquen. Els ajuntaments, com el de Ciutat, han anat assumint competències que ningú feia», destaquen.

Aquesta realitat de serveis, expliquen que ve acompanyada d’una limitació de recursos i poc marge tributari. Uns fets que provoquen que oferir serveis que no venen recollits a la llei 7/85 generi als ajuntaments un endeutament crònic, una pèrdua de la qualitat del servei i, en el pitjors dels casos, la seva externalització o privatització.

Segons l’informe de la FEMP, aquest infrafinançament es podria xifrar en 10.000 milions d’euros a l’any. Una despesa que creix als ajuntaments alhora que assumeixen despeses que no els corresponen, arribant a ser de fins el 25% de mitjana. Un percentatge que es veu augmentat en els casos dels ajuntaments amb pressupostos més petits.

Per tal de resoldre aquesta situació, el coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, ha explicat que: «És essencial que les administracions de rang superior dediquin, no només a l’Ajuntament de Palma sinó a tots, un finançament adequat per a continuar oferint els serveis que actualment es realitzen. Perquè es puguin ampliar i millorar els serveis, per a millorar la vida de la majoria social».