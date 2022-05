Hila aparta Jarabo de la gestió de l'Orgull després de l'amenaça de Vivas

La regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, Sonia Vivas, va amenaçar, aquest dimecres, amb deixar el seu càrrec a l'Ajuntament de Palma davant el «bloqueig» del regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, tots dos de Podem, per a celebrar la setmana de l'Orgull a Palma.

En una carta remesa per Vivas, la regidora va assegurar que començava el seu «compte enrere» com a regidora de Cort ja que, va afegir, «si no es rectifica i s'actua de bona fe en aquest assumpte crucial per a la comunitat LGTBI, em veuré obligada a trencar el govern municipal».

Vivas va destacar que si es produeix la seva sortida, el Pacte de Cort «quedaria en minoria i es veuria forçat a dur a terme polítiques de consens».

A l'amenaça de rompre el Pacte, el batle Palma, José Hila, ha respost amb la decisió d'apartar Alberto Jarabo de la tramitació administrativa dels permisos, que li correspon com a encarregat de Participació Ciutadana i traspassar la responsabilitat a una comissió de tècnics independents. Així ho va assegurar Sonia Vivas poc abans de començar el ple de l'Ajuntament de Palma.

A més, Hila ha volgut donar per tancada la polèmica i ha assegurat que «és una festa important» i que «tots posaran de part seva perquè se celebri». I ha remarcat que, com a batle, li interessa que la festa de l'Orgull es pugui celebrar: «M'interessa com a suport al col·lectiu».