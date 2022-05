EUIB dóna el seu suport a la periodista Maria Llull

Els representants polítics de l'extrema dreta a Palma varen registrar, el passat dia 12 de maig, una proposta relativa a 'neutralitat i exemplaritat dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Palma', mitjançant la qual insten l'equip de govern a cessar la responsable de premsa de MÉS per Palma, Maria Llull.

Des d'EUIB, a través d'un comunicat, han assegurat que «sempre donarem suport a les accions de caire antifeixista, així com a les persones que les promouen». En aquest cas, es demana aquest cessament perquè Llull va convocar una concentració de rebuig a un acte convocat per Vox a un centre d'educació públic amb motiu del dia de les famílies. Una concentració ubicada on les autoritats varen indicar, després de seguir els procediments i peticions d'espais corresponents, i que va transcórrer de forma pacífica.

Des d'EUIB reafirmen el seu suport a la periodista Maria Llull, la qual coneixen des de fa anys per haver passat per diversos mitjans de comunicació de les Balears, i condemna les acusacions de fanatisme, incitació a l'odi i, encara més, d'incitació a la violència, fetes pel grup municipal de Vox a Palma.

EUIB ha afegit que «volem recordar el nostre compromís amb l'antifeixisme, la no-violència i la desmilitarització. Totes les persones i accions adreçades a avançar cap a la cultura i la política de la pau ens trobaran al seu costat. Recuperar els carrers no serà senzill després d'anys de desmobilització, però és l'únic camí per acabar amb la discriminació i l'odi cap als col·lectius més vulnerables».

També han afegit un breu missatge per la periodista afectada: «Per tot això, agraïm a Maria Llull la seva valentia i determinació a l'hora de tirar endavant accions antifeixistes per posar-se en primera línia».