El Parlament reclama que es paralitzi l’ampliació del centre de control aeri de l’aeroport de Palma

Els grups parlamentaris d'Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han liderat aquest dimecres una iniciativa al Parlament per exigir al Ministeri espanyol de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que paralitzi el projecte d'ampliació del centre de control aeri de l'aeroport de Palma. La proposta ha estat secundada pel PSOE, el PP, el Pi, Ciutadans i el grup mixt, que han signat la iniciativa.

«El projecte d'ampliació de l'aeroport de Palma per part d'AENA té una repercussió directa sobre la remodelació del centre de control aeri», ha declarat el diputat d'Unidas Podemos al Parlament, Pablo Jiménez. També, ha tractat d'«error» el projecte d'ENAIRE; aquest pretén «mantenir la ubicació actual, ja que no hi ha cap necessitat tècnica que ho justifiqui».

«El centre de control està encaixonat a les instal·lacions d'AENA, i ampliar-lo on ens porta dubtes quant a operativitat i seguretat laboral», ha afegit. Per això, ha demanat al Ministeri espanyol que reconsideri el projecte i faci «un estudi de costos, beneficis, riscos i idoneïtat de la ubicació a través d'una empresa independent. Una possibilitat seria situar el centre de control aeri fora de les instal·lacions aeroportuàries, podent utilitzar les instal·lacions properes de Son Bonet», ha explicat.

El Ministeri espanyol «prioritza ampliacions per a usos comercials i massificació per sobre de la seguretat de la ciutadania», ha declarat el portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà. Situar dues infraestructures crítiques al mateix lloc és «una temeritat», ha afegit; a més a més, considera que aquestes obres quedaran obsoletes en poc temps, i així causar el desmantellament i el trasllat a Barcelona.

Finalment, ha reclamat que qualsevol intervenció en aquesta infraestructura «ha de ser consensuada amb el Govern de les Illes Balears».