Inaugurada l’oficina europarlamentària de Palma que connectarà les Balears amb Brussel·les

Aquest dilluns, ha estat inaugurada una oficina europarlamentària a Palma, la qual té per objectiu fer sentir la seva veu dels ciutadans de les Balears a les institucions europees. «Volem consolidar-nos com un instrument útil a Brussel·les al servei dels ciutadans, les organitzacions socials i els emprenedors de les Illes. La veu de les Balears s’ha de seguir escoltant a l’Europarlament», ha assenyalat l’eurodiputada socialista Alícia Homs.

L’oficina està situada al carrer de Sant Miquel, 30, de Palma. La ciutadania hi podrà acudir de dilluns a divendres de les 9 a les 15 hores i els capvespres per a cites prèviament concertades, per a traslladar-hi les prioritats.

Homs, com a membre de la Comissió de Treball i Afers Socials del Parlament Europeu, s’ha reunit aquest mateix dilluns a la nova oficina amb Lorenzo Navarro i José Luís García, secretaris generals d’UGT i de Comissions Obreres a Balears, respectivament. «Aquesta primera trobada amb els representants dels treballadors explica molt bé una de les nostres principals prioritats: hem de contribuir a millorar la nostra economia generant feina de qualitat», ha explicat.

L’horabaixa també hi ha hagut una trobada amb una representació plural de les institucions i la societat, com el batle de Palma, José Hila, el conseller de Fons Europeus Universitat i Cultura, Miquel Company, el secretari general de Joventuts Socialistes de les Illes Balears i diputat autonòmic, Ares Fernández, i el president dels Joves Empresaris de Balears, com Gori Jaume. «Volem escoltar tothom. Hem de seguir insistint perquè la Unió Europea ens tengui en compte a l’hora de legislar els efectes que té la insularitat sobre la nostra societat i economia».

L'equip d’Homs ha obert una bústia electrònica (hola@aliciahoms.es) on els ciutadans i les organitzacions podran demanar cita i ha anunciat que impulsarà noves activitats i trobades les pròximes setmanes i mesos. «Balears ha de seguir estant present als principals debats que hi ha a les institucions europees i per això hem volgut obrir aquest nou canal directe de comunicació de Palma a Brussel·les», ha conclòs.