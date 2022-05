Jiménez: «No acceptar que l'excessiva pressió humana sobre el litoral exerceix un efecte negatiu sobre els sistemes dunars és una autèntica barbaritat»

El diputat menorquí d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Pablo Jiménez, ha exposat la seva preocupació davant la moció presentada pel Partit Popular, la qual intenta formular dubtes sobre preocupacions socials i polítiques que no s'han abordat mai degudament. Per a Jiménez, el PP ha demostrat, una vegada més, «el seu gran desconeixement sobre la normativa espanyola de costes i sobre les pròpies competències del Govern i els ajuntaments que disposen de litoral», ha declarat.

Per al diputat d'EUIB, «el PP ha estat esquivant alguns coneixements de forma conscient, arribant a fer referència a cessió d'espais, un fet que mai pot ocórrer», ha afegit. Ha volgut deixar clar que a qui correspon competencialment aquest tema és a Demarcació de Costes i que «mentre no es transfereixin aquestes competències tot el que ocorri a la franja del litoral haurà de ser supervisat per aquest organisme».

Per altra banda, ha acusat el PP de cercar «la privatització del Domini Públic Marítim i Terrestre (DPMT)», dient que «la Llei de Costes a la qual fa referència, la del 2013, és en realitat una reforma de la del 1988 que afavoreix ocupacions privades del DPMT, una cosa totalment en contra de l'ús públic i universal del litoral», ha afegit el diputat. També ha defensat l'activitat de la Conselleria, dient que «aquesta se cenyeix a la legislació actual en matèria de Costes i emet informes preceptius», i ciritcant el fet que sembla que els informes no agraden «mai als partits de l'oposició, que en incloure més qüestions i factors no econòmics se'ls escapa dels informes que acostumaven a crear ells, basats únicament en criteris capitalistes».

«Pensar en el litoral com un espai per a prendre canyes és no conèixer a vulnerabilitat d'aquests espais i la necessitat de limitar l'activitat econòmica allà on el seu impacte influeixi en l'equilibri dels ecosistemes», ha continuat el diputat. «És normal que adopti criteris ambientals perquè aquesta és la seva obligació i és el que es requereix des de l'administració».

«No acceptar que l'excessiva pressió humana sobre el litoral exerceix un efecte negatiu en la configuració de la línia de platja o la pèrdua o debilitament dels sistemes dunars, fets avalats per la ciència des dels anys 1970, és una autèntica barbaritat», han denunciat. Finalment, Jiménez ha dit que, un pic transferides les competències en matèria de Costes, s'hi facin efectius els punts de la PNL aprovada en comissió.