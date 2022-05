El comitè local d'El Pi a Inca anuncia la seva dissolució

Els membres d'El Pi Inca han decidit dissoldre per unanimitat el comitè. «El comitè local d'Inca ha estat sempre molt actiu a dins el partit a l'hora d'organitzar tot tipus d'esdeveniments i sempre ha intentat impulsar canvis al funcionament intern del partit de manera participativa i constructiva, per a intentar fer un projecte més gran i més atractiu sobretot a les noves generacions d'illencs, i on les quatre illes es puguin sentir representades», han remarcat.

No obstant això, destaquen que aquestes propostes «han quedat enfora de poder ser aplicades als dos darrers congressos a Inca i Campanet, congressos extraordinaris esdevinguts per les traumàtiques dimissions dels presidents Jaume Font i Antoni Amengual».

El distanciament entre el comitè local d'Inca i l'actual direcció del partit arribà al seu màxim quan es va fer efectiva l'expulsió del seu president, Pere Soler. A més, expliquen que l'actual direcció del partit no ha mostrat «cap empatia» amb el grup de persones que formem el comitè. A tot això, cal sumar la «falta de sintonia» amb l'actual direcció.